Glücklicher Zufall: Mann (30) stellt Fragen bei der Lindauer Polizeiinspektion und wird festgenommen

Aufenthaltsrecht · Ein ziemlich langes Gesicht machte ein 30-jähriger, in Rumänien wohnender, als er bei der Polizeiinspektion Fahndung in Lindau klingelte und kurz darauf festgenommen werden musste. Der Mann erschien am Freitagvormittag bei der Dienststelle der Fahnder und hatte aufenthaltsrechtliche Fragen.



Bild: Benjamin Liss Bei der anschließenden Überprüfung seiner Person stellten die Beamten fest, dass der Rumäne von zwei verschiedenen Staatsanwaltschaften zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 272 Tagen ausgeschrieben war. Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt hatte einen Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr und die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wegen gefährlicher Körperverletzung offen. Nach Eröffnung der Haftbefehle wurde er in die Justizvollzugsanstalt Kempten eingeliefert.



