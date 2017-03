Geschwindigkeitsmessungen auf der B12 bei Biessenhofen: Niederländer (45) mit 144 km/h unterwegs

Fahrverbot · Am Freitag, den 10.03.2017, führte die Verkehrspolizei Kempten auf der B12 bei Biessenhofen in Fahrtrichtung Kempten in der Zeit von 18:30 Uhr bis 23:30 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung durch.



Polizei Bild: Armin Weigel (dpa) Von 1568 Fahrzeugen fuhren 128 zu schnell. 35 Fahrzeugführer müssen mit einer Bußgeldanzeige verbunden mit einem Punkt in Flensburg rechnen. Auf 5 Fahrzeugführer kommt zusätzlich noch ein Fahrverbot von einem Monat zu. Pech hatte ein im Allgäu lebender, 45-jähriger Niederländer. Dieser war mit einem niederländischen Ausfuhrkennzeichen mit 144 km/h bei erlaubten 100 km/h unterwegs. Er konnte durch eine Streife der Polizei Marktoberdorf an der Anschlussstelle von Kraftisried angehalten und kontrolliert werden. Hierbei stellte sich heraus, dass das Ausfuhrkennzeichen bereits seit zwei Tagen abgelaufen war. Zusätzlich stellte sich heraus, dass der Fahrer für Deutschland keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, da ihm diese entzogen wurde. Eigentlich hätte er wegen der Geschwindigkeitsübertretung lediglich ein Fahrverbot von einem Monat bekommen, so jedoch eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes nach der Abgabenordnung.



