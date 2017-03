Gefährliche Körperverletzung durch Bierflasche in Immenstadt

Alkohol · Am späten Donnerstagnachmittag kam es in einer Privatwohnung in Immenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, bei der einer so schwer verletzt wurde, dass er ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.



Alkoholkonsum Bild: Jens Büttner (dpa-Zentralbild) Aus bislang nicht bekanntem Anlass zerschlug ein 34-Jähriger eine Bierflasche auf dem Kopf seines 35-jährigen Bekannten. Mit dem abgebrochenen Flaschenhals fügte er seinem Kontrahenten mehrere Schnittverletzungen am Oberkörper und Armen zu. Die Verletzungen können als nicht lebensgefährlich eingestuft werden. Zuvor hatten beide gemeinsam in der Wohnung einer Freundin gefeiert und reichlich Alkohol konsumiert. Die Polizei Immenstadt ermittelt.



Dies ist eine redaktionell unbearbeitete Mitteilung der Polizei. all-in.de ist für den textlichen Inhalt nicht verantwortlich. Die Auswahl der Fotos erfolgt durch all-in.de.