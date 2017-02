Gast (34) geht in Kneipe in Lindenberg mit Stuhl auf Wirt los

Schlägerei · In der Samstagnacht kam es in einer Kneipe in der Baumeister-Specht-Straße zu einer Schlägerei zwischen dem Wirt und einem 34-jährigen Gast. Nach einem durch den Gast falsch verstandenen Spaß ging dieser auf den Wirt los, schlug ihm mit der Faust ins Gesicht und mit einem Stuhl in den Rücken.



Polizei Bild: Karl-Josef Hildenbrand (dpa) Bis zum Eintreffen der Polizeistreifen wurde der Täter von weiteren Gästen fixiert. Bei der Auseinandersetzung erlitten der Wirt und ein weiterer Gast leichte Verletzungen. Der Täter wurde mit ebenfalls leichten Verletzungen ins Krankenhaus Lindenberg verbracht.



Dies ist eine redaktionell unbearbeitete Mitteilung der Polizei. all-in.de ist für den textlichen Inhalt nicht verantwortlich. Die Auswahl der Fotos erfolgt durch all-in.de.