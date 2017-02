Fußgängerin (24) wird in Isny von Kleintransporter erfasst und verletzt sich schwer

Unfall · Schwer verletzt wurde eine 24-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Achen und Rothenbach.



Polizei Baden-Württemberg Bild: Patrick Seeger (dpa)

Die Frau war auf Höhe des Hundesportvereins als Beifahrerin aus einem angehaltenen Lkw ausgestiegen, vor dem Lkw herumgegangen und wohl, ohne auf den Verkehr zu achten, auf die Fahrbahn getreten, um auf die andere Straßenseite zu ihrem geparktes Auto zu gelangen.

Hierbei wurde sie von einem Kleintransporter erfasst, dessen 51-jähriger Lenker in Richtung Rothenbach unterwegs war und gerade an dem am rechten Fahrbahnrand stehenden Lkw vorbeifuhr.

Der Fahrer hatte die 24-Jährige noch bemerkt und eine Vollbremsung eingeleitet, einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern können. Die Fußgängerin wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 51-Jährige blieb unverletzt.