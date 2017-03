Fund einer Wasserleiche am Bachtelsee in Biessenhofen

Ermittlungen · Am Mittwochnachmittag wurde in Biesenhofen am Bachtelsee eine leblose Person gefunden. Nach ersten Informationen der Polizei wurde die Wasserleiche auf Höhe der Pumpstation im Bachtelsee entdeckt.

Bilderstrecke: 6 Bilder Fund einer Wasserleiche im Bachtelsee in Biessenhofen

Fund einer Wasserleiche im Bachtelsee in Biessenhofen Bild: Thorsten Bringezu Ob der Leichenfund mit einem verlassenen Angelplatz wenige hundert Meter vor dem Fundort der Leiche in Verbindung steht, konnte die Polizei vor Ort nicht sagen. Zur Bergung des Verstorbenen waren die Wasserwachten aus Marktoberdorf und Obergünzburg im Einsatz. Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit vor Ort. Weitere Informationen folgen.