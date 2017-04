Frau mit Kopftuch in Immenstadt angegangen und beleidigt

Zeugenaufruf · Am Dienstagnachmittag, gegen 16:40 Uhr, wurde eine Frau mit Kopftuch auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Sonthofener Straße von einer Unbekannten in aggressivem Ton angesprochen. Sie sagte zu ihr, dass sie sich aus Deutschland „verpissen“ solle und so nicht rumzulaufen habe.



Kopftuchträgerinnen Bild: über dts Nachrichtenagentur Außerdem wurde sie von der Frau an der Schulter gepackt und festgehalten. Als die Geschädigte mit der Polizei drohte, stieg die Tatverdächtige in ein Auto und fuhr davon. Die Polizei Immenstadt ermittelt nun gegen die Frau. Sie war ca. 160 cm groß, schlank, ca. 50 Jahre alt und trug eine rote Jacke. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.