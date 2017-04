Frau fährt Auto eines Mannes (70) in Fischen an und streitet Schuld ab

Fahrerflucht · Als am Freitagmorgen ein 70-jähriger Mann seinen Wagen am Friedhof in Fischen einparken wollte, hörte er plötzlich einen lauten Knall. Als er sich umdrehte, sah er wie eine Frau gerade in sein Auto fuhr.



Bild: Benjamin Liss Der Mann stellte die Unfallverursacherin zur Rede. Die Fahrerin sah ihren Fehler aber nicht ein und behauptete, dass der Mann schuld sei. Sie fuhr danach weg, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Die Frau richtete einen Schaden von ca. 800 Euro an. Sie erwartet nun einen Anzeige wegen Unfallflucht.



