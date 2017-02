Franzose (43) stürzt auf Eisplatte in Schwangau und bricht sich die Kniescheibe - Polizei informiert

Witterung · Am 19.02.2017 lockte das schöne Wetter wieder zahlreiche Besucher zu den Schlössern. Doch die warmen Tagestemperaturen haben, in Verbindung mit den frostigen Nächten, vor allem an schattigen Plätzen oftmals tückische Folgen.



Polizei Bild: Frank Leonhardt (dpa) So auch in Schwangau auf der Neuschwanstein Straße. Der Zustand der von vielen Touristen benutzten Strecke zum Schloss Neuschwanstein, durchlief aufgrund der Temperaturunterschiede ein Wechselbad der Aggregatszustände. Nachts gefroren taut das Wasser tagsüber auf, um aufgrund der Nordlage, recht frühzeitig wieder zu gefrieren. Trotz Präparation mit Kies und Salz lassen sich vereinzelte Eisschichten nicht verhindern, welche den Besuchern so einiges an Körperbeherrschung abverlangten. Ein 43-jähriger französischer Tourist stürzte allerdings derart unglücklich, dass er sich die Kniescheibe brach und anschließend im Krankenhaus Füssen sofort operiert werden musste. Die Polizei Füssen bittet für eine sorgen-, verletzungs- und leidensfreie Zeit um besondere Aufmerksamkeit sowie um der Witterung und Jahreszeit entsprechende Kleidung und Schuhwerk.



