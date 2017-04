Firmeneinbruch in Leubas (Kempten): 20.000 Euro Entwendungsschaden

Zeugenaufruf · Im Zeitraum Samstag, 01.04.17, 12:00 Uhr bis Montag, 03.04.17, 06.30 Uhr wurde in eine Firma in Kempten, Leubas, eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter hebelten die Fenstergitter ab, brachen die Fenster auf und gelangten in den Verkaufsraum.



Einbruch Bild: Matthias Becker Aus diesem wurde eine Vielzahl von Werkzeugmaschinen der Fa. Makita, Fein u.a. entwendet. Der Entwendungsschaden beträgt mindestens 20.000 Euro. Der Abtransport muss mit einem Transporter oder ähnlichem stattgefunden haben. Die Kriminalpolizei Kempten sucht dringend nach Zeugen oder Hinweisen. Zeugen können sich unter der Telefonnummer: 0831/9909-0 melden.



