Feueralarm auf Wiggensbacher Faschingsfeier mit 300 Gästen ausgelöst  Zeugen gesucht

Notruf missbraucht · Am Mittwochabend, gegen 22.20 Uhr, hat eine bisher unbekannte Täterschaft einen Feuermelder in einem Gasthof in Wiggensbach während einer Faschingsfeier ausgelöst. Zum Zeitpunkt des Alarms befanden sich ca. 300 Personen in dem Gasthof.



Feueralarm Bild: Mathias Wild Aufgrund des Alarms musste die Feuerwehr Wiggensbach ausrücken. Vor Ort konnte kein Brand oder Rauch festgestellt werden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hat eine bisher unbekannte Person das Glas des Feuermelders im Festsaal beschädigt und im Folgenden den Alarm ausgelöst. Die Polizei Kempten hat die Ermittlungen wegen des Missbrauchs von Notrufen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Kempten unter 0831/9909-2140 entgegen.



