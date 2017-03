Falsche Polizeibeamte fragen im Landkreis Lindau aktuell nach Bargeld, Wertsachen und Kontodaten

Betrug · Ganz aktuell wurden der Polizei mehrere Anrufe mitgeteilt, in denen sich der Anrufer als falsche Polizeibeamte ausgaben. Die Unbekannten manipulieren auch die Rufnummernanzeige. Die Lindauer Polizei warnt.



Die Unbekannten rufen Bewohner im Landkreis Lindau, vorwiegend im Stadtgebiet, angerufen und fragen sie aus. Die Anrufer geben sich dabei als Polizeibeamte aus. Sie versuchen, die Angerufenen mit erfundenen Geschichten dazu bewegen, Auskünfte zu erteilen. Sie fragen beispielsweise, ob man größere Mengen Bargeld oder Wertgegenstände wie zum Beispiel Schmuckstücke besitzt. Manchmal fragen sie auch gezielt nach Kontodaten oder Sparbüchern.

Besonders perfide dabei: Auf dem Display des angerufenen Telefons erscheint die Rufnummer 08382-110, also die Lindauer Vorwahl, kombiniert mit der Notrufnummer. Eine solche Rufnummernkombination gibt es nicht.

Wer die 110 wählt, landet bei der Einsatzzentrale der Polizei in Kempten. Würde ein Beamter von dort aus bei jemandem anrufen, würde niemals die 110 angezeigt werden.

Die Kriminalpolizei Lindau warnt ausdrücklich, Personen am Telefon Auskünfte über persönliche Verhältnisse zu erteilen:

Echte Polizeibeamte erfragen derartige Informationen nicht am Telefon. Fragen Sie genau nach, wer am Telefon ist. Rufen Sie im Zweifel unter der Rufnummer (08382) 910-0 die Lindauer Polizei an, und erkundigen sie sich nach dem mutmaßlichen Anrufer, bevor sie eine Auskunft erteilen.

Zu einem finanziellen Schaden kam es bislang nicht. Die Angerufenen haben die Masche durchschaut.