Fahrradfahrer (85) bei Unfall in Immenstadt schwer verletzt

Zusammenstoß · Am Mittwoch, gegen 09.10 Uhr, fuhr ein 85-jähriger Fahrradfahrer von der Mummener Straße kommend in die Sonthofener Straße ein. Dabei übersah er eine 57-jährige vorfahrtsberechtigte Autofahrerin und stieß mit dieser zusammen.



Deutsches Rotes Kreuz Bild: Matthias Becker

Der Radfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Am seinem Fahrrad entstand kein Schaden. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.