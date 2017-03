Fahrraddieb (26) in Memmingen gefasst: Komplizen noch unbekannt

Ermittlungen · Am Samstag, 18. März 2017, gegen 04:50 Uhr, stellte eine Polizeistreife in der Münchner Straße drei Personen auf drei Fahrrädern fest, wobei zwei ein weiteres Rad in den Händen hatten. Als die Beamten die Männer kontrollieren wollten, warfen sie die Räder in die Büsche und flüchteten zu Fuß in Richtung Kalker Feld.



Polizei Bild: Karl-Josef Hildenbrand (dpa) Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte einer in einem Garten hinter einem Gartenhaus gefunden und vorläufig festgenommen werden. Der 26-jährige rumänische Staatsangehörige muss noch mit einem Dolmetscher zum Sachverhalt vernommen werden. Eine Überprüfung der sichergestellten Räder ergab, dass eines noch mittels eines Kabelschlosses versperrt war. Es handelte sich um ein blaues Damenrad der Marke „Germatec“, ein rosafarbenes Kinderrad „Empress“ und ein grünes Mountainbike der Marke „Bulls“ (versperrt). Hinweise bitte an die PI Memmingen.



