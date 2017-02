Erneuter Zeugenaufruf zur Schlägerei in Oberstaufen

Nachtrag · Nachdem der gesuchte Beteiligte einer Schlägerei in Bahnhofsnähe vom vergangenen Wochenende über die Suche nach ihm informiert wurde, meldete er sich heute Mittag bei den ermittelnden Beamten. Er machte umfassende Angaben über den Tatablauf, welcher sich jedoch in mehreren wichtigen Details von den Angaben des Opfers unterscheidet.



Blaulicht Bild: Armin Weigel (dpa)

Insbesondere führte der 36-Jährige an, dass zunächst er nach verbalen Auseinandersetzungen Schläge einstecken musste, bevor er zurück schlug. Auch er wurde dabei sichtbar im Gesicht und am Auge verletzt. Weiterhin stellt er die Fußtritte in Abrede und stellt den Ablauf auch in diesem schwerwiegenden Vorwurf anders dar.

Die Ermittler der Polizei müssen nun die Widersprüche der abweichenden Schilderungen herausarbeiten und werden hierzu neutrale Zeugen vernehmen.

Aus diesem Grund werden erneut Personen aufgefordert sich bei der Oberstaufener Polizei zu melden, die den Vorfall beobachtet haben und deren Erreichbarkeit der Polizei noch nicht bekannt ist. Da der Mann auch Eigentümer der heute Vormittag veröffentlichten Baseball-Cap ist, hat sich die Suche nach ihm erledigt.

Sein Kontrahent befindet sich auf dem Wege der Besserung. Inwiefern er vom Vorfall bleibende Verletzungen davon tragen wird ist noch nicht abzusehen.