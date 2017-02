Erneute Warnung vor falschen Polizeimeldungen im Unterallgäu

Betrugsversuch · Die Kriminalpolizei Memmingen warnt vor „falschen Polizeibeamten“, die wie der jüngste Fall zeigt, nach wie vor auch im Landkreis Unterallgäu tätig sind. Im letzten Fall wurde im Laufe dieser Woche eine Seniorin in Heimertingen von einem Mann angerufen, der sich als Kriminalbeamter ausgab.



Bild: Benjamin Liss

Er erklärte, dass er dringend mit ihr sprechen müsse, da die Kripo zwei Jugendliche festgenommen hätte. Die Dame reichte den Hörer allerdings sofort an eine Angehörige weiter, die das Gespräch beendete.

Insgesamt liegen der Kriminalpolizei Memmingen mittlerweile fünf Fälle aus den letzten Wochen im Raum Unterallgäu und Memmingen vor, bei denen sich Anrufer als Polizeibeamte ausgaben. Dabei wurde unter anderem die Festnahme von Einbrechern vorgegaukelt, bei denen angeblich ein Zettel mit Name und Anschrift der Angerufenen gefunden wurde.

Die Zielrichtung der Täter ist dabei in der Regel, dass Bargeld bzw. Wertgegenstände herausgegeben werden, die in Verwahrung genommen werden sollen. Zu einer Übergabe von Geldbeträgen bzw. anderen Wertgegenständen kam es in den genannten Fällen nicht, weil die Angerufenen Zweifel an der Echtheit der angeblichen Polizeibeamten hatten.

Hinweise bitte unter der Rufnummer 08331/100-0 an die Kripo Memmingen oder jede andere Polizeidienststelle. Im Eilfall unbedingt die Notrufnummer 110 wählen!