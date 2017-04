Ermittlungserfolg nach Überfall auf Goldschmiede in Kempten: Festnahme eines Tatverdächtigen (54)

Fahndung · Nach dem bewaffneten Überfall am Donnerstag gelang es der Kemptener Kriminalpolizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft einen Tatverdächtigen zu ermittel und festzunehmen. Gegen ihn bestand bereits vor der Tat ein Untersuchungshaftbefehl. Deswegen wird der 54-Jährige am Samstag dem Haftrichter vorgeführt.



Festnahme Bild: Alexander Kaya

Am Donnerstag gegen 17:50 Uhr betrat ein mit Sturmhaube maskierter Mann kurz vor Ladenschluss ein Goldschmiedegeschäft in der Bäckerstraße in der Kemptener Altstadt. Er hielt eine Schusswaffe vor und gelangte so an Schmuck und Bargeld. Dann konnte er die Geschäftsräume mitsamt Beute unerkannt verlassen.

Die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West wurde gleich über den Überfall informiert. Sie leitete sofort die Fahndung nach dem Unbekannten ein. Neben einer Vielzahl von Beamten waren auch ein Polizeihubschrauber und mehrere Hundeführer beteiligt. Die Fahndung verlief jedoch zunächst ergebnislos.

Bereits kurz nach dem Überfall begann die Kriminalpolizei Kempten mit ihren Ermittlungen. Diese hatte sie vom Kriminaldauerdienst übernommen. Durch diese Ermittlungen gelang der Staatsanwaltschaft gemeinsam mit der Kriminalpolizei die Identifizierung eines Tatverdächtigen, der sich am Freitagmittag von einem Taxi nach Friedrichshafen fahren ließ.

Dort wurde er am Freitagnachmittag von württembergischen Kriminalbeamten festgenommen. Zum Zeitpunkt der Festnahme trug der 54-jährige Mann eine Schreckschusspistole, ein Klappmesser und mehrere hundert Euro Bargeld bei sich.

Ob es sich dabei um die Tatwaffe und um die Tatbeute handelt, ist ebenso noch unklar. Außerdem muss noch ermittelt werden, wo sich der geraubte Schmuck befindet.

Bereits vor dem Überfall bestand gegen den Verdächtigen ein Untersuchungshaftbefehl der Kemptener Justiz wegen des dringenden Tatverdachts anderer Delikte. Deswegen wird der Mann am Samstag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Kempten vorgeführt, der ihm diesen Haftbefehl eröffnen wird.