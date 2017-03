Einmietbetrüger in Oberstdorfer Hotels: die Polizei ermittelt

Betrug · Bereits Anfang März wurde bei der PI Oberstdorf ein Einmietbetrug eines bisher unbekannten Mannes angezeigt. Dieser hatte sich in einem Hotel im Ortszentrum zusammen mit seiner Begleiterin in einer Deluxe Suite eingemietet und auch verköstigt. Bevor es zur Zahlung der Rechnung in Höhe von rund 1.500 Euro kam hatte das Paar das Hotel mit allen mitgeführten Sachen bereits verlassen.



Bild: Benjamin Liss Aufgrund der weiteren Ermittlungen konnten nun ein 34-jähriger Mann und dessen 32-jährige Ehefrau aus Baden-Württemberg zweifelsfrei als Tatverdächtige überführt werden. Zugleich wurde noch ein weiterer Einmietversuch in einem Oberstdorfer Hotel bekannt: Hier hat der Mann im Voraus telefonisch mit falschen Personalien ein Zimmer gebucht. Da die Mitarbeiter an der Rezeption bei der Anreise jedoch auf die Vorlage eines Lichtbild Ausweises bestand, ließ er letztendlich von der Buchung ab und reiste er ab. Ob das reisende Pärchen für weitere Straftaten in Frage kommt ist weiterer Gegenstand der Ermittlungen der Polizei Oberstdorf. Hinweise werden unter der Rufnummer 08322/96040 entgegen.



