Einbruch in Vereinsheim in Hergensweiler

Zeugenaufruf · Zwischen Dienstag und Freitag brachen Unbekannte in ein Vereinsheim in der Bahnhofstraße in Hergensweiler ein. Die Täter stiegen durch ein Fenster ein und hebelten einen Tresor auf.



Einbruch Bild: Matthias Becker Aus diesem entwendeten sie eine Geldkassette mit mehreren hundert Euro Bargeld. Des Weiteren nahmen sie den Schlüssel für einen Spielautomaten mit. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich unter 08381/92010 mit der Polizei Lindenberg in Verbindung zu setzen.



