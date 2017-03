Einbruch in Bäckerei in Waltenhofen: 1.200 Euro Schaden

Zeugenaufruf · Ein bisher unbekannter Täter hebelte in der Nacht vom 28.02.17 auf den 01.03.17 ein Fenster an einer Bäckerei in der Buchenberger Straße auf und durchsuchte die Verkaufs- und Geschäftsräume nach Bargeld.



Polizei Baden-Württemberg Bild: Alexander Kaya Hierbei stieß er auf einen Tresor und versuchte diesen mit massiver Gewalt aufzuhebeln, was ihm aber nicht gelang. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 1.200 Euro.



