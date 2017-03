Ein Toter und vier Verletzte nach Wohnungsbrand in Kaufbeuren

Feuerwehr · In der Nacht von Montag auf Dienstag ist es gegen 04:30 Uhr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Uhlandstraße in Kaufbeuren gekommen. Dabei wurde eine Person getötet. Vier weitere Personen sind leicht verletzt.

Zu einem Brand in einer Wohnung kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag in Kaufbeuren. Bild: Bringezu Thorsten Im Erdgeschoss des Hauses brach aus bisher ungeklärter Ursache ein Feuer aus. Die betroffene Wohnung stand nach kurzer Zeit im Vollbrand. Dessen 34-jähriger Bewohner konnte nur noch tot geborgen werden. Die Feuerwehr konnte alle anderen Bewohner des Hauses retten. Der Rettungsdienst lieferte vier Personen im Alter von 45 bis 65 Jahren mit einer leichten Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus ein. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Deshalb mussten drei Bewohner behördlich untergebracht werden. Die restlichen Hausbewohner kamen vorübergehend bei Verwandten oder Bekannten unter. Ein Großaufgebot von Rettungsdienst und Feuerwehr war vor Ort. Die Kriminalpolizei Kaufbeuren hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.