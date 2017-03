Ein Toter nach Wohnhausbrand in Lindau

Feuerwehr · In der vergangenen Nacht kam es zu einem Brandausbruch in einem Zweifamilienhaus in Lindau. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen eine verstorbene Person. Derzeit ermittelt die Kriminalpolizei hinsichtlich der noch unbekannten Brand- und Todesursache.



Bild: Alexander Kaya Kurz vor 1 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle Allgäu über Notruf der Brand eines Hauses im Stadtteil Reutin mitgeteilt. Bei Eintreffen der Rettungskräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei stand das Haus bereits in Flammen. Während der länger andauernden Löscharbeiten fanden die Einsatzkräfte der Feuerwehr eine leblose Person im Haus. Die Person war zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben. Noch in der Nacht wurden die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur noch unbekannten Todes- und Brandursache aufgenommen. Die Identität des Verstorbenen ist zwischenzeitlich bekannt; dabei handelt es sich um einen Bewohner des Hauses. Die Nachbarn des Mannes befinden sich derzeit im Urlaub und waren demnach nicht zuhause. Zwischenzeitlich sind die Löscharbeiten unter Anwendung von Atemschutz und unter der Leitung der Lindauer Feuerwehr abgeschlossen. Das Anwesen wurde durch den Brand stark beschädigt und kann derzeit noch nicht betreten werden. Der entstandene Sachschaden wird voraussichtlich mehrere hunderttausend Euro betragen.