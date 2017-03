E-Gitarre aus Kemptener Musikgeschäft entwendet

Zeugenaufruf · Am Samstag, gegen 12:10 Uhr, betraten zwei bisher unbekannte Personen ein Musikgeschäft in der Poststraße in Kempten. Ein männlicher Tatverdächtiger nahm sich eine E-Gitarre, Gibson-Les Paul, von der Ausstellungswand, versteckte diese unter seinem Mantel und verließ zusammen mit seiner weiblichen Begleiterin das Geschäft.



E-Gitarre Bild: Ralf Lienert Der Entwendungsschaden beläuft sich auf 2.000 Euro. Der männliche Tatverdächtige trug zur Tatzeit einen langen schwarzen Mantel, einen weißen Hut, eine Weste und ein rotes Halstuch. Er ist von kräftiger Statur und trug eine Brille. Seine weibliche Begleiterin war dunkel gekleidet, trug ein helles Halstuch und führte eine schwarze Handtasche mit sich. Sie hat schulterlange dunkle Haare. Hinweise zu den gesuchten Personen nimmt die Polizei Kempten unter 0831/9909-2140 entgegen.



Dies ist eine redaktionell unbearbeitete Mitteilung der Polizei. all-in.de ist für den textlichen Inhalt nicht verantwortlich. Die Auswahl der Fotos erfolgt durch all-in.de.