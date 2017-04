Drei verletzte Personen bei Kutschenunfall in Hohenschwangau

Unfall · Am Sonntag, 23.04.2017, gegen 15:40 Uhr kam es in der Nähe des unteren Kutschenwendeplatzes zu einem Verkehrsunfall. Gemäß ersten Erkenntnissen fuhr die mit 12 Personen besetzte Kutsche in Richtung Schloss Neuschwanstein an. Aus bislang nicht näher bekannten Gründen gingen die beiden Pferde durch und die Kutsche geriet außer Kontrolle.



Einsatzleiter Rettungsdienst Bild: Benjamin Liss Hierbei kam sie von der Fahrbahn ab und auf einem Feldweg, wo sich zunächst sieben argentinische und spanische Fahrgäste mit einem Sprung von der Kutsche in Sicherheit bringen konnten. Unmittelbar hiernach konnten sich noch drei weitere asiatische Gäste mit einem Sprung sichern. Eine 55-jährige asiatische Touristin wurde allerdings aufgrund der örtlichen Gegebenheiten von der Kutsche geworfen und verletzte sich hierbei an der Schulter. Trotz der Versuche des Kutschers, das Gespann unter Kontrolle zu bringen, endete die Fahrt erst nachdem sich die vordere Achse an einem Baum verfing. Insgesamt wurden bei dem Verkehrsunfall zwei Personen leicht und eine Person mittelschwer verletzt. Durch die eingesetzten Rettungsdienste wurden diese Fahrgäste sowie der Kutscher zur weiteren Abklärung in das Krankenhaus Füssen verbracht. Alle anderen Touristen konnten nach einer Untersuchung vor Ort ohne Befund entlassen werden. Insgesamt waren fünf Rettungswägen, ein Rettungshubschrauber sowie mehrere Notärzte vor Ort. Der Schaden beläuft sich auf ca. 10 000 Euro. Die Pferde blieben ebenfalls unversehrt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden seitens der Polizeiinspektion Füssen geführt.



