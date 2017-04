Diebstahl in aufgedeckt: Mitarbeiterin (17) klaut regelmäßig aus Kasse in Nesselwanger Supermarkt

Ermittlungen · Die Polizei Pfronten konnte durch Mithilfe des Marktleiters mehrere Gelddiebstähle in einem Verbrauchermarkt in Nesselwang aufklären. Von November 2016 bis April 2017 wurden immer wieder Geldbeträge in Höhe von 150 bis 500 Euro aus den verschiedenen Kassen im Markt entwendet. Der Entwendungsschaden betrug mittlerweile über 3.000 Euro.



Bild: Anika Taiber Am Mittwoch konnte nun schließlich eine 17-jährige Angestellte auf frischer Tat beim Diebstahl von 400 Euro ertappt werden. Die hinzugerufene Polizeistreife konnte das Geld bei der Durchsuchung im Büstenhalter der Angestellten auffinden und sicherstellen. Wegen den Diebstählen wird die junge Frau sich nun verantworten müssen und wird wohl auch ihren Arbeitsplatz verlieren.



