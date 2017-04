Diebstahl in Lindauer Arztpraxis: Geldbeutel und Mobiltelefon entwendet

Zeugenaufruf · Vermutlich zwei Unbekannte haben am Mittwoch gegen 17.30 Uhr in einer Arztpraxis in Lindau das Handy und den Geldbeutel eines Patienten entwendet. Dieser hatte die beiden Sachen kurz aus den Augen gelassen und musste dann feststellen, dass sein weißes iPhone 5s und der Geldbeutel, in welchem u.a. 100 Euro Bargeld waren, entwendet wurden



Polizei Bild: Frank Leonhardt (dpa) Die beiden Männer hielten sich offensichtlich auch nur kurz in der Praxis auf und waren dann ebenfalls verschwunden. Das Handy wurde am gleichen Abend auf einem angrenzenden Parkplatz aufgefunden. Hinweise werden bei der Polizei Lindau unter der Tel. 08382/910-0 erbeten. Eine Personenbeschreibung der beiden Unbekannten liegt nicht vor.



