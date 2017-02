Diebstahl aus Kraftfahrzeugen in Bad Grönenbach: Betrunkener Dieb (35) stiftet 14-Jährigen zum Mitmachen an

Festnahme · Am Donnerstagabend überredete ein 35-Jähriger einen 14-Jährigen mit ihm mitzukommen. Im Raupolzer Weg öffneten sie mehrere unverschlossene Garagentore und durchsuchten unversperrte Pkws. Aus zwei Fahrzeugen entwendeten sie jeweils ein mobiles Navigationsgerät.



Bild: Benjamin Liss

Zwei Personen bemerkten die Täter und konnten sie an einem Fahrzeug stellen. Ein Zeuge konnte den 35-Jährigen festhalten, der 14-Jährige flüchtete. Die verständigte Polizeistreife konnte im Rahmen einer Tatortbereichsfahndung den flüchtigen 14-Jährigen vor seiner Haustüre stellen. Der 35-Jährige hatte einen Alkoholwert von ca. 1,6 Promille. Vermutlich wurden die beiden Navigationsgeräte bei der Flucht in Richtung MN19 weggeworfen. Falls Anwohner in ihren Gärten eventuell diese auffinden, werden sie gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Memmingen, Tel. 08331/100-0 zu melden.