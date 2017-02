Containerbrand in Memminger Tiefgarage: Mindestens 8.000 Euro Schaden

Feuer · Am späten Mittwochabend, gegen 23.50 Uhr wurde ein Brand in einer Tiefgarage im Storchengäßle gemeldet. Bei der momentan im Bau befindlichen Tiefgarage brannte in der Abfahrt ein Container mit Kunststoffrohren und Holzpaletten.



Bild: Alexander Kaya Ein weiteres Übergreifen der Flammen auf das Gebäude konnte durch die Feuerwehr Memmingen verhindert werden. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 8.000 Euro. Die Kriminalpolizei Memmingen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.



Dies ist eine redaktionell unbearbeitete Mitteilung der Polizei. all-in.de ist für den textlichen Inhalt nicht verantwortlich. Die Auswahl der Fotos erfolgt durch all-in.de.