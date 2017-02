Bundespolizei nimmt italienisches Pärchen (30 und 31) bei Lindau fest

Festnahme · Die Bundespolizei hat am Dienstag (14. Februar) ein italienisches Pärchen auf der A96 festgenommen. Gegen den 30-Jährigen und seine ein Jahr ältere Freundin lagen insgesamt gleich drei Haftbefehle vor. Die beiden sitzen nun hinter Gittern.



Festnahme Bild: Wilfried Herold (BPOLI Rosenheim)

Bundespolizisten kontrollierten in den frühen Morgenstunden in Lindau die Insassen eines Reisebusses aus Rom. Dabei stießen sie bei der Personalienüberprüfung eines Italieners auf zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaften Frankfurt (Main) und Stuttgart. Wegen Erschleichens von Leistungen in neun Fällen war der Mann im Sommer 2014 zu einer Geldstrafe von 2.000 Euro verurteilt worden.

Zudem hatte ihn das Stuttgarter Amtsgericht wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Zahlung von 800 Euro verpflichtet. Der 30-Jährige hatte seine Justizschulden bisher nicht beglichen. Auch seine 31-jährige Begleiterin hatte eine offene Geldstrafe von rund 800 Euro aufzuweisen. Als ihr Freund damals ohne Führerschein erwischt worden war, hatte sie auf dem Beifahrersitz gesessen. Da sie selbst über eine Fahrerlaubnis verfügte lautete ihr Urteil auf "Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis".

Beide italienischen Staatsangehörigen konnten die geforderten Geldbeträge nicht aufbringen. Die Bundespolizisten nahmen das Pärchen fest und lieferten den Mann in die Justizvollzugsanstalt Kempten ein. Dort muss er die Ersatzhaft von insgesamt 79 Tagen absitzen. Seine Freundin dagegen wird die kommenden 25 Tage in der Memminger Haftanstalt verbringen.