Brand einer Lagerhalle in Böhen: Sachschaden in Höhe von 500.000 Euro

Feuer · Ein Großbrand hat in der Nacht auf Donnerstag eine Lagerhalle in Böhen (Unterallgäu) zerstört. Den Schaden schätzt die Polizei auf über 500.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Bilderstrecke: 15 Bilder Brand einer Lagerhalle in Böhen



Brand einer Lagerhalle in Böhen Bild: Volker Geyer

In dem Gebäude einer Zeltverleihfirma lagerten Werkzeuge und Gerüstteile für große Festzelte. Als Brandursache vermutet die Memminger Kripo einen technischen Defekt an Akkuladegeräten, die im Werkstattbereich der Lagerhalle an Starkstrom angeschlossen waren.

Eine fahrlässige oder gar vorsätzliche Brandstiftung kann nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ausgeschlossen werden. Im Einsatz waren sieben Feuerwehren sowie Rettungsdienste, das Technische Hilfswerk und die Polizei. Insgesamt waren es über 150 Personen.