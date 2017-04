Bewaffneter Überfall auf Goldschmiedegeschäft in Kempten: Täter flüchtig

Fahndung · Am Donnerstag Nachmittag gegen 17.50 Uhr hat ein Unbekannter ein Goldschmiedegeschäft in der Bäckerstraße in Kempten überfallen. Der Mann betrat mit einer Schusswaffe den Laden, raubte er Schmuck und floh zu Fuß Richtung Burghalde.

Bewaffneter Überfall auf Goldschmied-Geschäft in Kempten Bild: Benjamin Liss Der Täter wird wie folgt beschrieben: dunkle Oberbekleidung, beige Hose, etwa 50 Jahre alt, ca. 170 cm groß, Oberlippenbart, Glatze, korpulente Figur. Er sprach deutsch ohne Akzent. Das Personal des Geschäftes blieb unverletzt. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel.: 0831/9909-2140 oder im Eilfall 110.