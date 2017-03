Bewaffneter Raubüberfall in Leutkircher Gaststätte: Polizei sucht nach Zeugen

Kriminalität · Ein maskierter Mann hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen Mitternacht eine Gaststätte in der Wangener Straße in Leutkirch überfallen.



Waffe Bild: Arno Burgi (dpa-Zentralbild) Der Täter betrat kurz vor Mitternacht das Bistro und bedrohte den Wirt mit einer Pistole. Er forderte von ihm Geld. Nachdem der Bedrohte dem Unbekannten einen roten Bedienungsgeldbeutel mit Bargeld übergeben hatte, flüchtete der Maskierte in unbekannte Richtung. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte er jedoch unerkannt entkommen. Zum Täter liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: Er war ca. 25 bis 30 Jahre alt, 175 bis 180 cm groß und schlank. Er trug eine weiße oder hellgraue Sturmhaube, eine dunkle Jacke und Sportschuhe. Er sprach gebrochen deutsch. Personen, die Angaben zu dem Täter machen können, zur fraglichen Zeit Verdächtiges bei der Gaststätte beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Leutkirch, Tel. 07561 8488 - 0, aufzunehmen.



