Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle in Nesselwang: Täter auf der Flucht

Zeugenaufruf · Am Ostermontag kam es gegen 06:30 Uhr zu einem Überfall auf eine Tankstelle in der Füssener Straße in Nesselwang.



Schusswaffe Bild: Arno Burgi (dpa-Zentralbild) Ein unbekannter, männlicher Täter betrat die Tankstelle und bedrohte die 26-jährige Angestellte mit einer Schusswaffe. Er raubte dann aus dem Tresor mehrere Geldkassetten im Wert von insgesamt über tausend Euro. Danach schlug er die 26-Jährige mit dem Kopf gegen die Wand. Er konnte unerkannt flüchten. Die verletzte Frau musste vom Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus verbracht werden. Erste Fahndungsmaßnahmen der Polizei nach dem Täter verliefen ergebnislos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Täter war ca. 1,80 m groß und hatte einen osteuropäischen Akzent. Er war mit einer dunklen Sturmhaube maskiert, schwarz gekleidet und trug einen schwarzen Rucksack. Er war mit einer Pistole bewaffnet.