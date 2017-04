Bewaffneter Raubüberfall auf Memminger Tankstelle: Täter flüchtig

Zeugenaufruf · Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstagabend eine Tankstelle in der Donau-Straße in Memmingen überfallen. Mit einem Messer bewaffnete forderte er Bargeld.



Bild: Fotolia (48755279) Der Tatverdächtige bedrohte den Kassierer mit dem Messer. Der Kassierer öffnete daraufhin die Kasse. Der Täter entnahm mehrere hundert Euro Bargeld und griff sich noch einige Schachteln Zigaretten aus der Auslage. Anschließend flüchtete der Mann unerkannt zu Fuß in Richtung Adenauer Ring. Der Kassierer blieb unverletzt. Die Fahndung verlief ergebnislos. Noch in der Tatnacht hat der Kriminaldauerdienst Memmingen die ersten Ermittlungen aufgenommen. Die Kriminalpolizei Memmingen sucht nun nach einem etwa 20 Jahre alten Mann, ca. 175 bis 180 Zentimeter groß, sehr schlank und dunkel gekleidet. Der Unbekannte trug einen Kapuzenpulli mit schwarzem oder rotem Schriftzug auf der Vorderseite und eine Jogginghose. Auffällig war eine neongelbe Gesichtsmaske mit Sehschlitzen. Der Mann führte vermutlich eine Art Küchenmesser mit sich. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Memmingen unter der Rufnummer 08331/100-0 entgegen. Treten Sie nicht an den Unbekannten heran, sondern verständigen die Polizei unter Notruf 110.