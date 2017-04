Bewaffneter Raubüberfall auf Kemptener Goldschmied: Polizei veröffentlicht Bilder des geraubten Schmucks

Bildfahndung · Am 6. April 2017 wurde ein Goldschmied-Geschäft in der Bäckerstraße in Kempten überfallen.



Bewaffneter Raubüberfall auf Goldschmiede-Geschäft in Kempten Bild: Benjamin Liss Dabei wurde neben ca. 2.000 Euro Bargeld Schmuck im Wert von rund 20.000 Euro entwendet. Die Polizei fahndet nun mithilfe von Bildern nach dem Diebesgut. Die Bilder des Schmucks finden Sie auf der Homepage der Polizei.