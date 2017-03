Bettler erbeuten insgesamt 1.000 Euro in Weiler-Simmerberg

Zeugenaufruf · In Weiler ereigneten sich innerhalb von zehn Tagen zwei Gelddiebstähle durch eine Bettlergruppe. Der Schaden beträgt rund 1.000 Euro. Bei der Hauptverdächtigen handelt es sich um eine weibliche Person, ca. 40 Jahre alt und ca. 170 Zentimeter groß.



Polizei Bild: Ralf Lienert

Sie hat dunkle, nackenlange Haare, trägt allerdings vermutlich zumindest teilweise ein Kopftuch. Die Frau war in wechselnder Begleitung, tageweise mit Kind(er) oder männlicher Person unterwegs. Alle Personen haben ein südosteuropäisches Aussehen.

Beim vorläufig letztmaligen Auftreten am Montagvormittag trug die Frau eine blaue Jeans und am Vormittag eine vermutlich dunkle oder schwarze Jacke, gegen Mittag eventuell nur eine quer gestreifte Strickjacke. Die Personen bettelten um Geld und verschafften sich dadurch Zutritt in die Wohnung eines 74-jährigen Geschädigten.

Es wird vermutet, dass sich Begleitpersonen mit einem Fahrzeug in Tatortnähe aufhielten. Wer kann Angaben zu der bzw. den bettelnden Personen oder dem benutzten Fahrzeug machen?

Entsprechende Hinweise, auch außerhalb des Ortsbereichs von Weiler-Simmerberg, an die Polizei Lindenberg unter Tel. 08381/92010.