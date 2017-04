Betrunkener Mann (31) randaliert in Kempten in fremder Wohnung und wirft Blumenkasten von Balkon

Gewalt · Ein 31-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Kempten randalierte zunächst im Flur und dann in der Wohnung eines 66-jährigen Mieters. Hier warf er unter anderem einen Blumenkasten vom Balkon in die Tiefe.



Alkoholkonsum Bild: Patrick Pleul (dpa-Zentralbild) Die herbeigerufene Streife musste den stark alkoholisierten Mann fesseln. Um weitere Straftaten zu verhindern brachen die Beamten ihn über Nacht in Polizeigewahrsam.



Dies ist eine redaktionell unbearbeitete Mitteilung der Polizei. all-in.de ist für den textlichen Inhalt nicht verantwortlich. Die Auswahl der Fotos erfolgt durch all-in.de.