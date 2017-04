Betrunkener Mann (30) schlägt Mitbewohner (33) mit Stuhl in Asylbewerberunterkunft in Kempten

Alkoholmissbrauch · In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern einer Asylbewerberunterkunft in Kempten. In dessen Verlauf schlug ein 30-jähriger Nigerianer mit einem Stuhl auf seinen 33-jährigen Mitbewohner ein.



Polizei Bild: Armin Weigel (dpa) Die vor Ort eingesetzten Polizeibeamten konnten die Situation wieder beruhigen. Da sich der alkoholisierte Täter uneinsichtig zeigte, wurde er in Gewahrsam genommen, um die Begehung weiterer Straftaten zu verhindern. Bei der Entkleidung vor dem Haftraum fanden die Beamten Marihuana in den Socken des 30-Jährigen. Er wird wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt.