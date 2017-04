Betrunkener Mann (26) schlägt in Leutkirch mit Holzstück auf Auto ein

Sachbeschädigung · Mit einem etwa ein Meter langen Brennholzstück hat ein 26-Jähriger in der Nacht zum Dienstag, gegen 00:20 Uhr, in der Kugelstraße in Leutkirch gegen die Windschutzscheibe eines geparkten Autos geschlagen.



Polizeiauto Bild: Alexander Kaya Laut Zeugenaussagen ging der Mann anschließend in den Hädrichweg, wo er einen vollen Mülleimer umstieß. Beamte des Polizeireviers konnten wenig später den sichtlich alkoholisierten Mann nach kurzer Verfolgung stellen und vorläufig festnehmen. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der 26-Jährige noch weitere Sachbeschädigungen begangen hat, werden etwaige Geschädigte gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch, Tel. 07561/8488-0, zu melden.



Dies ist eine redaktionell unbearbeitete Mitteilung der Polizei. all-in.de ist für den textlichen Inhalt nicht verantwortlich. Die Auswahl der Fotos erfolgt durch all-in.de.