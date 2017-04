Betrunkener Mann (25) randaliert in Kemptener Tankstelle und spuckt Polizisten ins Gesicht

Alkoholmissbrauch · Am Samstagabend randalierte ein 25-jähriger Asylbewerber aus Kempten in einer Tankstelle. Die daraufhin verständigte Polizeistreife konnte den jungen Mann in der Nähe antreffen.



Alkohol Bild: Ralf Lienert Der 25-Jährige war deutlich alkoholisiert und wollte zunächst nicht seinen Ausweis zeigen. Bei der anschließenden Durchsuchung und Verbringung zur Dienststelle kam es zu einem erheblichen Widerstand, in dessen Verlauf der Mann einem Polizeibeamten ins Gesicht spuckte. Den 25-Jährigen erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.



