Betrunkener Fußgänger (49) nach Zusammenstoß mit Autofahrer (59) bei Aitrach lebensgefährlich verletzt

Unfall · Am 11.02.17, um 01:10 Uhr morgens, befuhr ein 58-Jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2009 von Ferthofen nach Volkratshofen bei Aitrach. Auf relativ gerader Strecke erfasste er frontal einen 49-Jährigen Fußgänger, der mitten auf der Fahrbahn ging.



Bild: Benjamin Liss

Der Fußgänger wurde durch den Aufprall in den Straßengraben geschleudert. Er erlitt lebensbedrohliche Verletzungen (mehrere Brüche) am gesamten Körper und wurde ins Klinikum Memmingen eingeliefert.

Der Fußgänger war offensichtlich stark alkoholisiert, dunkel gekleidet und ging mitten auf der Fahrbahn, obwohl an der Unfallstelle ein Fuß- und Radweg direkt neben der Fahrbahn verläuft.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter an die Unfallstelle gerufen. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.