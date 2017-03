Betrunkener Autofahrer aus Köln baut schwere Unfallserie in Kempten: 50.000 Euro Sachschaden

Alkohol · Gegen 19:45 Uhr am Dienstagabend kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in der Obere EIcher Straße in Kempten. Bereits am Galerie Kaufhof fiel einem Sicherheitsmitarbeiter auf, dass ein Kölner Autofahrer mit seinem Mercedes gegen einen Blumentrog gefahren war. Als er ihn darauf ansprechen wollte, fuhr er davon.

Bilderstrecke: 5 Bilder Betrunkener Autofahrer baut mehrere Unfälle in Kempten

Bild: Benjamin Liss Der Sicherheitsmitarbeiter nahm die Verfolgung auf und verständigte sofort die Polizei. Der Fahrer des Luxuswagens setzte seine rasante Fahrt fort und fuhr in Richtung Eicher Straße und touchierte auch dort weitere Fahrzeuge. Nach mehreren hundert Metern prallte er dann in der Obere Eicher Straße frontal in ein ausparkendes Auto. Es wurde durch die Wucht des Aufpralls auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Der Sicherheitsmitarbeiter leistete sofort erste Hilfe und befreite die beiden Insassen. Kurze Zeit später traf auch Polizei und Rettungsdienst ein. Der Kölner Fahrer war laut Polizeiangaben alkoholisiert. Neben den Unfällen, die er gebaut hat, überfuhr er nach Zeugenaussagen auch eine rote Ampel und fuhr rasant über den Rathausplatz. Beim Zusammenstoß wurden Trümmerteile in geparkte Autos geschleudert. Der Schaden dürfte mehr als 50.000 Euro betragen. Die Obere Eicher Straße war für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Insassen wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Unfallfahrer musste eine Blutprobe abgeben.