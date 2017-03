Betrunkener Autofahrer (49) baut Unfall in Memmingen: Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro

Trunkenheit · Am Donnerstag den 02.03.2017, befuhr ein 49-Jähriger mit seinem Auto in den frühen Abendstunden die Kreisstraße 26 von Holzgünz in Richtung Niederrieden. Kurz vor der Abbiegung nach Eisenburg, kommt der Mann mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab.



Feature Polizei Bild: Yvonne Salvamoser Bei der Unfallaufnahme wurde Atemalkohol festgestellt. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest, ergab über 1,8 Promille. Der Mann wurde einer Blutentnahme zugeführt und sein Führerschein sichergestellt. Durch das Abkommen von der Fahrbahn, erlitt das Fahrzeug einen wirtschaftlichen Totalschaden von circa 10.000 Euro. Der Mann erlitt zudem Verletzungen und einen Schock und wurde stationär in einem Klinikum aufgenommen. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.



Dies ist eine redaktionell unbearbeitete Mitteilung der Polizei. all-in.de ist für den textlichen Inhalt nicht verantwortlich. Die Auswahl der Fotos erfolgt durch all-in.de.