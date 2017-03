Betrunkener Autofahrer (23) zerstört Holzzaun in Oberstdorf und flüchtet

Unfall · Am Samstagmorgen ist ein 23-jähriger Mann mit seinem Fahrzeug in der Walserstraße von der Fahrbahn abgekommen und hat dabei den angrenzenden Holzzaun zerstört.



Alkohol Bild: Florian Gaertner (dpa)

Der Mann flüchtete mit seinem Auto, welches bereits einen platten Reifen und starke Beschädigung an der Front aufwies. Das Auto wurde in der Nähe eines Holzschuppens versteckt abgestellt und der Mann fuhr mit dem Bus zurück in die Dorfmitte, wo ihn die Beamten kurze Zeit später aufgriffen.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,1 Promille. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 5.000 Euro. Es erwarten ihn zwei Strafanzeigen und der Führerschein wurde vor Ort sichergestellt.