Betrunkener (47) stürzt in Isny in Weiher

Rettung · Erheblich alkoholisiert war ein 47-Jähriger, der am Dienstagnachmittag, gegen 15:25 Uhr, vom Fußweg am Bleichenweiher in Isny abkam und in das Gewässer stürzte.



Alkoholkonsum Bild: Patrick Pleul (dpa-Zentralbild) Ein Mitarbeiter des Bauhofes, der mit Wegarbeiten beschäftigt war und den Sturz des torkelnden Mannes beobachtet hatte, eilte sofort zu Hilfe, schnappte den 47-Jährigen am Kragen und zog ihn aus dem Wasser. Außer der klatschnassen Kleidung hat der Mann das unfreiwillige Bad gut überstanden. Seine Angehörigen waren "hoch erfreut", den Alkoholisierten bei der Polizei abholen zu dürfen.



