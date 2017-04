Betrunkener (29) versucht Ex-Frau (28) in Fischen niederzufahren

Alkohol · Am Freitagmittag bekam eine 28-jährige Dame ungebetener Besuch von ihrem alkoholisierten 29-jährigen Ex-Ehemann. Bei diesem Aufeinandertreffen kam es zu Beleidigungen, Sachbeschädigungen und zu einer versuchten Körperverletzung gegenüber seiner Ex-Frau und ihrem aktuellen Lebenspartner.



Alkohol Bild: Florian Gaertner (dpa)

Anschließend wollte er mit einem geliehenen Kleintransporter davonfahren. Noch vor Ort touchierte der Ex-Ehemann beim Ausparken mit dem Transporter ein parkendes Fahrzeug und einen Gartenzaun. Bei der weiteren Flucht versuchte er seine Ex-Frau niederzufahren.

Geistesgegenwärtig konnte diese sich durch einen beherzten Sprung in Sicherheit bringen. Der stark alkoholisierte Unfallflüchtige konnte in Kempten durch die Polizei aus dem Verkehr gezogen werden.

Zur Verhinderung von weiteren Straftaten wurde er bis zum darauffolgenden Tag in Gewahrsam genommen und musste die Nacht in der Haftzelle verbringen. Der 29-jährige Ex-Mann erhält Strafanzeigen wegen eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Gefährdung des Straßenverkehrs, Unfallflucht, Bedrohung, Versuchte Körperverletzung und Sachbeschädigung.