Betrunkene Freunde geraten in Bad Wörishofen in Streit: Mann (24) schlägt seinem Freund (24) Zahn aus

Gewalt · Am frühen Morgen des Ostersonntags gerieten zwei junge, befreundete Männer in Bad Wörishofen in einen zunächst verbalen Streit, als sie zu Fuß in der Peter-Dörfler-Straße unterwegs waren.



Gewalt Bild: Ralf Lienert Im weiteren Verlauf dieses Streits verletzte der 24-jährige Aggressor seinen ebenfalls 24-jährigen Freund mit einem Kopfstoß an der Lippe, wodurch diesem ein Stück eines Zahns ausgeschlagen wurde. Bei der anschließenden Anzeigenaufnahme, stellte sich heraus, dass beide beteiligten Personen stark alkoholisiert waren.



Dies ist eine redaktionell unbearbeitete Mitteilung der Polizei. all-in.de ist für den textlichen Inhalt nicht verantwortlich. Die Auswahl der Fotos erfolgt durch all-in.de.