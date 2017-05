Betrunkene Frau (40) randaliert in Kemptener Wohnung und spuckt Polizeibeamte an

Gewalt · Eine stark angetrunkene Frau randalierte am frühen Montagabend in der Wohnung eines Bekannten in Kempten. Die hinzugezogene Polizeistreife musste die 40 Jahre alte Oberallgäuerin zur Ausnüchterung in Gewahrsam nehmen.



Alkohol Bild: Ralf Lienert Bei einer späteren Kontrolle der Arrestzelle wurden die beiden eingesetzten Polizeibeamtinnen massiv beleidigt und auch bespuckt. Die Frau erklärte, an mehreren ansteckenden Krankheiten zu leiden. Nun erwartet die 40-Jährige unter anderem eine Strafanzeige wegen Beleidigung.



