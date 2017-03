Betrüger bietet Frau (26) Messerset für 250 Euro bei Altusried an: Hinweise gesucht

Zeugenaufruf · Am Dienstagvormittag, gegen 9:00 Uhr, wurde eine 26-jährige Oberallgäuerin von einem bisher unbekannten Mann in Weitenau bei Kimratshofen angesprochen. Dieser bot ihr ein Topf- und Messerset für 250 Euro an.



Polizei Bild: Frank Leonhardt (dpa) Nach Aussage des Unbekannten würde sich der tatsächliche Warenwert auf knapp 2.000 Euro belaufen. Weiter gab der Unbekannte an, dass er die Waren verkaufen müsse, da er in Holland bei der Einreise zu viel Zoll bezahlen müsse. Die 26-Jährige bemerkte den augenscheinlichen Betrugsversuch und beendete das Gespräch. Der Mann wurde wie folgt beschrieben: Etwa 180 bis 185 cm groß, schlank, dunkelhaarig. Er trug einen dunklen Anzug, ein helles Hemd und hatte auffällige Grübchen am Kinn. Unterwegs war er mit einem schwarzen Ford-Cmax. Weitere Hinweise nimmt die Polizei Kempten unter 0831/9909-2140 entgegen.



