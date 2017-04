Betriebsunfall in Bad Wörishofen: Mann (34) stürzt auf Betonboden und verletzt sich leicht

Gewerbe · Am Freitag ereignete sich gegen 02:30 Uhr in Bad Wörishofen ein Betriebsunfall in einem Gewerbebetrieb. Wegen einer beschädigten Palette kam es zu einem Materialstau auf dem Fließband eines Hochregals.



Deutsches Rotes Kreuz Bild: Alexander Kaya Ein 34-jähriger Mann wollte den Materialstau beheben, verlor den Halt und fiel ohne Fremdeinfluss aus rund eineinhalb Meter Höhe rückwärts auf den Betonboden. Ein aufmerksamer Arbeitskollege leistete Erste Hilfe und verständigte einen Krankenwagen. Mit leichten Verletzungen wurde der Mann in ein Krankenhaus verbracht.



